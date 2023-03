Premium Het beste van De Telegraaf

Aanklager New York stelt onderzoek in naar schimmige financiering Leningen aan Trump mogelijk afkomstig uit kringen rondom Poetin

New York - Donald Trump krijgt er mogelijk een juridisch hoofdpijndossier bij. Federale aanklagers in New York hebben Trumps sociale mediabedrijf Truth Social in het vizier vanwege twee leningen van in totaal 8 miljoen dollar die het bedrijf ontving, zo meldt The Guardian. De leningen zijn mogelijk in strijd met Amerikaanse witwasregels en lijken bovendien afkomstig uit de entourage van Vladimir Poetin.