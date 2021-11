Totale studieschuld verdubbeld sinds de invoering van het leenstelsel in 2015

Ruim 1,6 miljoen mensen hadden begin 2021 een studieschuld; dat zijn er ruim 100.000 meer dan een jaar ervoor. Een verklaring is dat de slagingspercentages in coronajaar 2020 hoger waren in het voortgezet onderwijs. Ook namen minder jongeren een tussenjaar. De totale studieschuld staat volgens de laatste cijfers van het CBS op 24,4 miljard euro, ruim 7 procent meer dan in 2020. Toen was de schuld in totaal 22,8 miljard euro. Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 is de studieschuld verdubbeld.

Maatregelen

De overheid heeft vanwege de coronacrisis vorig schooljaar maatregelen genomen om studenten te helpen bij de kosten voor hun studie, zoals korting op collegegeld. Daardoor is de gemiddelde schuld van (oud)studenten met 15.200 euro gelijk gebleven ten opzichte van 2020. Deze loopt normaal gesproken – net als de totale studieschuld – elk jaar op. De hoogste studieschuld is voor rekening van 25- tot 30-jarige. De meesten zijn inmiddels klaar met de studie en begonnen met aflossen. Hun schuld bedroeg begin 2021 gemiddeld 19.100 euro.

Jongere leeftijdsgroepen zijn veelal nog aan het studeren en bouwen dus nog schuld op. Van de 535.000 personen in de leeftijdscategorie 20-25 is ongeveer de helft nog actief student, de andere helft lost af. Zij hebben een gemiddelde schuld van 12.800 duizend euro. Jongeren tot 20 jaar hadden begin 2021 een studieschuld van gemiddeld 2600 euro. Ook waren er nog een half miljoen personen van 30 jaar of ouder met een studieschuld: die bedroeg gemiddeld 17.900 euro.