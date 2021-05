Huis coronapatiënt beklad in Friesland: ’Covid=fake’

Binnenland

Politie rukt massaal uit voor luidruchtige ’zwanenvrijpartij’

De politie is in de nacht van vrijdag op zaterdag met spoed uitgerukt na een melding over een mogelijke inbraak in Vleuten. Een bewoner die de melding maakte dacht dat iemand in een ’witte jas’ probeerde de voordeur in te trappen.