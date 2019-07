Advocaten Michael P. zien reden voor cassatie

Zijn advocaat Sander de Korte liet na afloop van het arrest van het hof weten zeker reden voor cassatie te zien, maar hij heeft zijn cliënt nog niet gesproken. „Het hof heeft geen rekening gehouden met de gewelddadige arrestatie van P., dat zou strafverminderend moeten werken.” Het hof noemt P. enkel ’licht’ verminderd toerekeningsvatbaar, maar volgens De Korte is P. ’verminderd toerekeningsvatbaar’, dat zou ook mee moeten wegen in de uiteindelijke straf volgens hem.

De Korte weet nog niet wanneer ze elkaar spreken, mogelijk vrijdagmiddag nog, anders volgende week. P. werd direct na de uitspraak weggevoerd en terug naar de gevangenis gebracht.

Als cassatie wordt aangetekend, buigt de Hoge Raad zich over de uitspraak. Daarbij wordt niet naar de inhoud van de zaak gekeken, maar of de wet op de juiste manier is toegepast.