Hemelvaart: zoveel buien kun je verwachten

„Tijdens Hemelvaart wisselen zon en wolken af, maar de kans op buien neemt toe in vergelijking met woensdag”, zo voorspelt Weeronline. Vooral het midden en het zuiden van het land krijgen te maken met enkele pittige exemplaren, mogelijk zelfs met onweer en hagel. Omdat er weinig wind staat, verplaatsen de buien zich maar langzaam, waardoor er lokaal veel regen in korte tijd kan vallen.

In het noorden blijft het zo goed als droog met een temperatuur van zo’n 15 graden. In het midden en zuiden wordt het een tikkeltje warmer met 16 à 17 graden. Iets zuidelijker, in delen van Limburg en Brabant, kan de temperatuur oplopen tot 18 graden. Als de zon wat langer de kans krijgt om te schijnen tussen de buien door kan het kwik nog wat hoger oplopen.

In de loop van de avond en in de nacht naar vrijdag nemen de buien in aantal en intensiteit af. Vrijdag lijkt het weer op dat van Hemelvaartsdag. Met wederom in het midden en zuiden enkele felle buien en kans op hagel, onweer en veel regen in korte tijd. In het noorden blijft het op de meeste plaatsen droog. In de kustgebieden voelt het wat frisser aan door een vrij stevige noorden- tot noordwestenwind.

Zaterdag kunnen in het hele land enkele buien ontstaan, maar er zijn ook droge perioden met ruimte voor de zon. Het wordt dan 13-17 graden.

Zondag sluiten we het lange Hemelvaartsweekend af, wederom met felle plensbuien en kans op hagel en een klap onweer. Ook de dagen daarna houdt het wisselvallige weer aan. Het blijft vrij fris voor de tijd van het jaar met maxima van 14-16 graden. Normaal is het halverwege mei 15-19 graden. Pas tegen het einde van de maand mei neemt de kans op warmer weer toe.