Zwijgende Jent S. vervolgd voor doden Peter Langenberg

Peter Langenberg werd op 17 april zonder kleren levenloos gevonden nabij een homo-ontmoetingsplaats ten noorden van Egmond aan Zee, de woonplaats van de verdachte. Het motief voor de moord op de geliefde ober, die openlijk homoseksueel was, is nog steeds onduidelijk. S. zwijgt al sinds zijn arrestatie op vrijdagavond 22 april. Bij een grootschalige politieoperatie werd S. - die al een strafblad heeft - in Egmond aan Zee in een woning opgepakt door een arrestatieteam. Daarbij werden meerdere auto’s in beslag genomen.

Zowel het Openbaar Ministerie als de advocate van S. bevestigen dat S. niet meewerkt aan de verhoren.. Advocate Lotna Kleczewski vertelt dat S. komende maandag niet bij de zitting aanwezig zal zijn: „Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Officieel is de tenlastelegging moord, impliciet doodslag. Verder heeft de verdediging geen behoefte om op dit moment op de zaak in te gaan.”

Alleen gehandeld?

Langenberg is mogelijk met een hard voorwerp geslagen en daarna gewurgd, zo blijkt uit de aanklacht. S. woont niet ver van de plek waar het slachtoffer zonder zijn kleding, tas en kniebrace levenloos is aangetroffen. Wat vaststaat is dat Peter Langenberg met de bus van Alkmaar naar Egmond aan Zee is gegaan en daar pal bij een mannenontmoetingsplaats levenloos werd aangetroffen door passanten. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie: „Op dit moment kunnen wij niet volledig uitsluiten dat de verdachte die nu vastzit alleen heeft gehandeld, al lijkt dat wel het meest waarschijnlijk. Er is nu geen andere verdachte dan de verdachte die vastzit in beeld. Onderzoek loopt nog en de verdachte beroept zich op zijn zwijgrecht, daarom wordt de verdenking wat breder gehouden.”

De inleiding zitting tegen S. vindt maandagmiddag bij de rechtbank in Alkmaar plaats.