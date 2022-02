KLM stopt met vliegen op Oekraïne

De eerstvolgende vlucht naar de hoofdstad Kiev staat voor vannacht gepland, maar zal niet worden uitgevoerd. „Dit besluit volgt op het aangepaste reisadvies naar code rood en een uitgebreide veiligheidsanalyse. Wanneer KLM weer op Kiev gaat vliegen, is nu nog niet duidelijk”, aldus KLM.

Is met deze beslissing rekening gehouden met de gebeurtenissen rondom MH17? „Veilige en optimale routes kiezen is een vast onderdeel van onze dagelijkse praktijk”, zegt woordvoerder Marjan Rozemeijer. „KLM bekijkt en beoordeelt de situatie in Oekraïne dagelijks. Wij vliegen sinds 2014 niet over de oostelijke regio’s van Oekraïne en de Krim. Ook is recent besloten onze crew niet meer in Kiev te laten overnachten, maar direct terug te laten vliegen.”

KLM zegt „bij haar operatie” altijd de veiligheid van passagiers en medewerkers voorop te stellen.

Bekijk ook: Kabinet roept alle Nederlanders op te vertrekken uit Oekraïne

Noodzakelijke reizen

De spanningen aan de grens van Oekraïne met Rusland lopen al maandenlang steeds hoger op. Nederlanders kregen zaterdag het advies om Oekraïne zo snel mogelijk te verlaten. De Nederlandse ambassadeur in Kiev, Jennes de Mol, waarschuwde eerder al dat Nederland geen mensen uit Oekraïne gaat evacueren als het conflict escaleert. Ook het meeste personeel van de Nederlandse ambassade in de hoofdstad Kiev zal het land verlaten.

Andere landen roepen hun burgers ook op Oekraïne te verlaten. Onder meer de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en België laten hun burgers weten dat ze beter snel uit het land kunnen vertrekken.

De Amerikaanse regering vreest dat de Russen snel zullen overgaan tot een inval. Bij de grens met Oekraïne hebben zich meer dan 120.000 Russische militairen en veel materieel verzameld. Ook in Belarus zijn Russische militairen. De Amerikaanse president Biden en de Russische president Poetin spreken elkaar later zaterdag nog telefonisch over de oplopende spanningen.

Westerse landen dreigen Rusland met zware sancties als Moskou zou overgaan tot een invasie. Verscheidene landen hebben de regering in Kiev al militaire hulp toegezegd. Nederland bekijkt wat voor wapenhulp het kan geven.

Het reisadvies voor Oekraïne is rood geworden. Tot zaterdag was het overgrote deel oranje. Dat betekende dat er alleen heen gereisd moest worden als het hoogstnoodzakelijk was. Onduidelijk is hoeveel Nederlanders in Oekraïne zijn. Nederlanders zijn niet verplicht zich te registreren bij de ambassade.