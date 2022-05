Premium Het beste van De Telegraaf

Fosforbom ontploft in Rimburg: ’Dacht dat de Russen waren gekomen’

Door Marcel de Veen Kopieer naar clipboard

Tonny Hanssen moest halsoverkop haar huis uit toen het explosief ontploft was. Ⓒ Bas Quaedvlieg

RIMBURG - Consternatie maandagavond in Rimburg als twee magneetvissers een fosforbom uit de Worm hengelen. Het projectiel ontploft even later, maar de twee blijven ongedeerd. „We hebben een engeltje op onze schouder gehad.”