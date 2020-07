Vrouw (24) bevalt van tweeling en overlijdt daarna aan coronavirus

Volgens haar man Diego werd de vrouw op 12 juni positief getest. Ze zou al enkele dagen last hebben gehad van griepachtige verschijnselen voordat ze de test deed. Larissa werd opgenomen in het ziekenhuis, omdat haar conditie achteruit ging.

Diego was bij haar toen ze beviel. „Ik was in de operatiekamer en toen kwam de eerste baby eruit. Ze zag dat prachtige kleine gezichtje en ik was erg emotioneel, dit was haar droom”, zo vertelt hij aan Mirror. Het tweede kindje volgde, maar bij die geboorte waren kleine complicatie. Diego zei zijn vrouw gedag om met zijn kinderen, die onderzocht werden, mee te gaan.

In die tijd dat hij weg was kreeg Larissa een bloeding en kreeg ze bloed toegediend. „Daarna kreeg ze een hartstilstand. Om 6 uur ’s ochtends vertelden ze me dat ze het niet had gered en overleden was. De dokter zei dat haar lichaam het door het coronavirus niet aankon.”

Ook Diego heeft positief getest op het coronavirus, maar met hem gaat het de goede kant op. Hij blijft met zijn kinderen in het ziekenhuis totdat ze naar huis mogen. „Ik heb zo erg gehuild toen ik ze zag. Ze zijn prachtig.”