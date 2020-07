Noorse wetenschapper: mijn studie is onduidelijk over nut mondkapjes

Dat betoogt de Noorse onderzoeker Bjørn Iversen, die tegenover Nieuwsuur reageert op de uitspraken van Van Dissel.

Het kabinet besloot donderdag geen mondkapjesplicht in te voeren, die overigens later wel door Rotterdam en Amsterdam op bepaalde plekken zijn ingevoerd. Maar een algeheel, landelijk verbod is niet nodig. Wetenschappelijk bewijs ontbreekt, stelt het OMT. Jaap van Dissel haalde daarbij een Noorse studie aan.

„Om te illustreren: 200.000 personen moeten ten minste een week een mondkapje dragen om misschien één besmetting te voorkomen”, aldus Van Dissel.

Losse, zwakke schatting

Volgens Iversen kan uit zijn studie echter niets geconcludeerd worden over het nut van mondkapjes. „De effectiviteit is heel erg afhankelijk van de epidemische situatie in een land”, zegt Iversen. „Het is aan elk afzonderlijk land om de situatie te bepalen en aanbevelingen te doen.”

Inmiddels gaat Iversen in de Noorse situatie, die vergelijkbaar is met Nederland, uit van 75.000 mensen voor één voorkomen besmetting. Maar, benadrukt hij, ook dat is „een losse, zwakke schatting. We weten het effect van gezichtsmaskers gewoon niet.”

Studies nog te slecht, conclusies ontbreken

De resultaten van wetenschappelijk onderzoek verschillen simpelweg enorm. „Sommige laten een risicoverlaging zien van zes procent, anderen van tachtig procent.” De Noorse studie is inmiddels weer ingehaald. „Recent onderzoek wees uit dat er een grotere groep mensen is die wel drager van corona zijn, maar geen symptomen hebben.” Dat heeft ook gevolgen voor mondkapjes. Iversen werkt aan een update.

Eigenlijk is de wetenschappelijke literatuur op dit moment nog erg zwak. „Wekelijks komen er wel studies bij en dat is nodig. Dat we geen goede studies hebben, betekent niet dat mondkapjes niet werken.” Hij zou zelf aanraden om mondkapjes te dragen in gebieden met grote uitbraken, zoals in Antwerpen, en op plekken waar de anderhalvemeterregel niet mogelijk is. „Al is afstand houden veel belangrijker dan het dragen van een mondkapje.”