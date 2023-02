Twee gewonden door schietpartij in café in Rotterdam

Hulpdiensten aanwezig in Rotterdam. Ⓒ AS Media

ROTTERDAM - Door een schietpartij in een café aan de Maashaven Oostzijde in Rotterdam zijn zaterdagavond twee mannen gewond geraakt. Volgens een woordvoerster van de politie gebeurde het schietincident in de wijk Feijenoord rond 20.30 uur en zijn beide slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht. Een van de mannen verkeert in kritieke toestand, aldus de politie.