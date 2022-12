Man (44) uit Assen door minderjarige neergestoken na ruzie

Op het pleintje bij de garageboxen aan de westrupsstraat ontstond een conflict, meldt de politie maandag.

Vrouw (21) probeerde te helpen

‘Dat escaleerde, waarop de minderjarige de Assenaar in zijn zij stak. Een 21-jarige vrouw uit Assen probeerde nog te interveniëren en raakte daarbij lichtgewond aan haar hand.’

De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex, waar hij wordt verhoord. De politie heeft een buurtonderzoek gedaan en sporenonderzoek verricht. Daarnaast wordt bekeken of er camera’s zijn waarop het steekincident is vastgelegd. Getuigen worden verzocht zich te melden.