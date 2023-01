Premium Het beste van De Telegraaf

UMCG leidt de eerste statushouders op tot verpleegkundigen: ’Dit is een grote kans voor mij’

Door Stef Altena

Tülay Bolat en Aneeq Nazir. Ⓒ Corné Sparidaens

Tot verpleegkundige opgeleide statushouders aannemen in het ziekenhuis kan voor beide partijen uitkomst bieden, maar succes is verre van gegarandeerd. Het UMCG in Groningen denkt de winnende formule te hebben gevonden.