Walrus kruipt op kade in haven van Harlingen

,,Er gaan nu veel spookverhalen rond dat het dier gewond is, maar dat zijn oude wonden. De walrus is in Duitsland gewond geraakt aan haar voorpoten. Daarom loopt ze soms met kromme voorpoten, maar als ze zich wel krachtig af moet zetten kan ze door de pijn heen bijten. We hebben het met twee dierenartsen bekeken en de wonden lijken goed te helen. Dat komt wel goed. De walrus is zelf op land gekropen en zal als ze is uitgerust ook zelf weer te water gaan”, vertelt Sander van Dijk van Zeehondencentrum Pieterburen.

De politie heeft het gebied rond de walrus afgezet om het beest haar rust te geven. ,,Als we het dier niet in de stress brengen en gewoon de ruimte geven om op adem te komen, gaat ze na haar dutje weer verder op trektocht”, zegt Van Dijk.