Fauci: Trump moet vaccin aanbevelen

In een enquête die vorige week werd gepubliceerd, zei ongeveer de helft van de Amerikaanse mannen die zich als Republikein identificeert niet van plan te zijn zich te laten vaccineren. Op de vraag of Trump zijn aanhangers rechtstreeks moet aanspreken, gezien de peilingen, zei Fauci in NBC’s programma Meet the Press: „Ik hoop dat hij dat doet, want de cijfers uit de enquête zijn zo verontrustend.”

„Dat een groot deel van een bepaalde groep mensen zich niet zou willen laten vaccineren louter uit politieke overwegingen is absoluut onzinnig. Wat is het probleem hier? Dit is een vaccin dat levensreddend zal zijn voor miljoenen mensen”, zei Fauci.

Onenigheid

In de eindfase van zijn presidentschap had Trump nog maar weinig waardering voor Fauci. Trump uitte in oktober, nadat hij drie dagen in het ziekenhuis had gelegen voor een behandeling tegen Covid-19, kritiek op Fauci door te zeggen: „Fauci is een ramp. Mensen zijn het zat om hem en al die idioten te horen.”

Fauci diende onder Republikeinse en Democratische presidenten. Hij is sinds 1984 directeur van het nationale instituut voor onder meer infectieziekten en dient ook weer onder huidig president Joe Biden.