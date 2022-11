Zorgen lidstaten om riante loonsverhoging EU-ambtenaren

De tienduizenden functionarissen in Brussel krijgen er dit jaar nog zeven procent bij. Uit een berekening van De Telegraaf blijkt dat eurocommissaris Frans Timmermans kan rekenen op ruim 1800 euro per maand extra.

De EU-medewerkers liften mee op de automatische loonindexatie van Belgische ambtenaren. Een systeem waarvan de Europese Commissie zelf zegt dat België er een einde aan moet maken. Door de hoge inflatie krijgen Belgische ambtenaren deze maand mogelijk voor de vijfde keer dit jaar een salarisverhoging. Vanwege commotie leveren Belgische ministers vier procent van hun loon in.

’Onhoudbare druk’

De EU-instellingen voelen niets voor zuinigheid en houden vast aan het personeelsreglement. Naast de automatische loonstijging hoeven hun medewerkers amper belasting te betalen en zijn er royale extra’s. EU-lidstaten maken zich zorgen over de ’onhoudbare druk op de uitgaven van de instellingen’. In een speciale verklaring trekken ze een rode lijn: als er nu budgetoverschrijdingen door komen mag Brussel de gaten niet dichten met belastinggeld uit andere potjes.

Volgend jaar kan de Europese Commissie een voorstel doen om het personeelsreglement aan te passen. Die mogelijkheid is er een keer in de tien jaar. Ingewijden melden dat de EU-landen serieus willen kijken naar de toekomst van de automatische loonstijging. Ook de spendeerdrift van het Europees Parlement is hun een doorn in het oog. Maar er is nog geen overeenstemming voor een eis dat het beloningssysteem op de schop moet.

Vooralsnog trekt Brussel aan het langste eind met nieuwe geldwensen. Na moeizame onderhandelingen met de lidstaten is besloten dat de EU volgend jaar ongeveer 186 miljard euro mag uitgeven. Als het aan de hoofdsteden had gelegen, moest de EU het volgend jaar zien te rooien met bijna drie miljard euro minder.