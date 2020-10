Aantal coronapatiënten op ic neemt toe met 12, stijging van 39 op verpleegafdeling

Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

ROTTERDAM - Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is met 51 toegenomen van 1475 naar 1526. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de gewone verpleegafdeling liggen er 1213 mensen met corona, 39 meer dan een dag eerder, terwijl het aantal patiënten met Covid-19 op de ic gestegen is van 301 naar 313.