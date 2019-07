’Creditcard meest in Nederland gerold’

Dat blijkt uit cijfers van International Card Services (ICS), dat de cijfers van gestolen creditcards bestudeerde. ,,Waar we op vakantie vaak extra alert zijn op onze portemonnee, daar lijken we ons thuis minder zorgen te maken over het gevaar gerold te worden. Dit onderzoek toont echter aan dat dit volledig onterecht is, omdat het risico hier het grootst is”, waarschuwt Jan-Bas Pietersen, adviseur voor Fraude Risk Management bij ICS.

ICS analyseerde cases van ruim 6000 geblokkeerde kaarten over de periode 1 januari 2018 tot juni 2019. ,,Om misbruik van creditcards te voorkomen, monitoren we dag en nacht op ongebruikelijke en verdachte transacties”, weet Pietersen. ,,Als we die constateren waarschuwen we onze klanten, maar in geval van diefstal weet je het zelf vaak als eerste. Het is dan belangrijk om de creditcard direct te laten blokkeren door de creditcardmaatschappij en aangifte te doen bij de lokale politie.”

,,Het verbaast ons wel dat de meeste diefstallen hier plaatsvinden en niet in populaire vakantiebestemmingen als de Costa Brava, Cote d’Azur of aan het Gardameer”, zegt Pietersen. Per plaats bezien staat Amsterdam bovenaan, gevolgd door Barcelona.