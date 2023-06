Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse | Principe dat werken moet lonen verder onder druk

Het in toom houden van de zorgkosten is een heet hangijzer in de politiek. Dit jaar kost de zorg ons voor het eerst meer dan 100 miljard euro, en die kosten stijgen de komende jaren vrolijk door. Niets doen is daarom geen optie. De vraag is alleen: hoe?