Duitsland wil verplichte coronatest voor Europese vakantieganger

Het is het beste als Europese landen samen gaan regelen dat terugkeerders uit risicogebieden eerst een coronatest doen die negatief moet uitvallen voordat de terugreis kan worden aanvaard, vindt verantwoordelijk minister van Volksgezondheid Spahn. Duitsland zelf wil nog deze week een verplichte test invoeren voor reizigers uit corona-risicogebieden. Die moeten zich voor vertrek of na aankomst in Duitsland laten testen op het longvirus.

Sinds zaterdag kunnen vakantiegangers zich sinds al vrijwillig en gratis op corona laten testen, ook als ze geen klachten hebben en niet uit een risicogebied komen. De test moet binnen 72 uur na aankomst gebeuren. Vaak is een test al op een luchthaven mogelijk, maar het kan ook later bij bijvoorbeeld een huisarts. De test wordt vergoed door de Duitse zorgverzekeringen.

Duitsland beschouwt onder meer de Verenigde Staten, Egypte, Turkije en Israël als risicovol.