Franse non overleeft corona en viert 117e verjaardag

Lucille Randon, ook wel ’Zuster Andre’, wordt deze week 117 jaar. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

TOULON - De Franse non André, de voor zover bekend oudste persoon in Europa, heeft haar 117e verjaardag gevierd in een verzorgingshuis in Toulon. Vorige week kwam ze al in het nieuws omdat ze een coronabesmetting zonder al te veel problemen had doorstaan.