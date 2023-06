Politie vindt ’spullen’ tijdens zoektocht naar Maddie McCann, mogelijk gelinkt aan kleuter

Het Arade-stuwmeer ligt op ongeveer vijftig kilometer van de plek waar de kleuter voor het laatst werd gezien. Ruim drie dagen is dit gebied volledig uitgekamd, op 25 mei werd de zoektocht gestaakt. „De voorwerpen die zijn gevonden hebben mogelijk te maken met Maddie”, aldus een politiewoordvoerder tegenover Sky News. Het is onbekend om wat voor spullen het gaat.

Eerder al werd bekend dat de autoriteiten onder meer zochten naar een roze deken of de pyjama die Maddie droeg op de avond van haar verdwijning. Vorige week dinsdag zouden er stukken stof zijn gevonden, details over deze vondst zijn nog onbekend.

Verdachte

De Duitse justitie is ervan overtuigd dat Maddie is gedood en verdenkt de 46-jarige Duitser Christian Brückner, die al in de gevangenis zit voor een verkrachting in Portugal. De nieuwe zoekactie werd uitgevoerd op verzoek van de Duitse politie.

Maddie verdween in 2007 op 3-jarige leeftijd uit een vakantieresort in Praia da Luz, niet ver van de plek waar Brückner de verkrachting pleegde. De Portugese politie zette tijdens de zoekoperatie, die drie dagen duurde, onder meer speurhonden, duikers en een drone in. Ook waren Duitse en Britse agenten actief.