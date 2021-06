LIVE | Tienduizenden tieners melden zich voor coronaprik in Frankrijk

16.50 - Tienduizenden tieners melden zich voor coronaprik in Frankrijk

Frankrijk is dinsdag begonnen met het inenten van jongeren vanaf twaalf jaar tegen het coronavirus. De ingeënte tieners behoren tot de jongste mensen in Europa die zo’n prik hebben gehad. Verpleegkundigen gebruiken in sommige gevallen extra kleine naalden bij het vaccineren van hun jonge landgenoten.

Jongeren zijn niet verplicht zich te laten inenten. Ze kunnen ook zonder vaccin gewoon naar school. Toch hebben zich tienduizenden tieners gemeld. „Dat is meer dan verwacht. Een aangename verrassing”, concludeerde topman Stanislas Niox-Chateau van de website Doctolib, dat het maken van afspraken via internet coördineert.

Tieners kunnen sinds maandag terecht op die site en dat leidde tot 62.000 afspraken. In Marseille stonden dinsdagochtend jongeren in de rij bij een vaccinatiecentrum. Een 14-jarig meisje vertelde dat ze kwetsbare familieleden wil beschermen door zich met het Pfizer/BioNTech-vaccin te laten prikken. „En dan kan ik deze zomer overal naartoe.”

16.35 - 137.000 vaccinaties niet geregistreerd door storing bij GGD

Door een storing bij de GGD zijn zo’n 137.000 vaccinaties vorige week niet goed geregistreerd, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volgens de laatste cijfers van het instituut zijn er vorige week 1.530.543 eerste en tweede coronaprikken gezet.

Met het geschatte aantal prikken dat niet is geregistreerd komt het totaal uit op iets minder dan 1,7 miljoen vaccinaties. Dat getal komt overeen met wat het ministerie van Volksgezondheid dinsdag naar buiten bracht. De GGD werkt volgens het RIVM nog aan een oplossing voor de storing. Volgende week zijn de cijfers naar verwachting weer volledig bijgewerkt.

In totaal zijn nu 12.442.436 vaccinaties uitgedeeld, waarvan een deel dus berust op een schatting.

16.00 - Oproep RIVM: laat je testen na vakantie in Spanje of Portugal

Jongeren die op vakantie zijn geweest in Spanje of Portugal, doen er verstandig aan zich daarna te laten testen op het coronavirus, vindt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het instituut ziet het aantal besmettingen na vakanties in de twee landen toenemen. Daarom roept het iedereen tussen de 17 en 24 jaar die in Spanje of Portugal is geweest op om na thuiskomst een test te doen bij de GGD. „Ook zonder klachten.”

Van de 8981 mensen die afgelopen week een positief testresultaat kregen, bleek 5,7 procent recent in het buitenland te zijn geweest. Spanje staat daarbij met stip op de eerste plaats, zo blijkt uit het bron- en contactonderzoek van de GGD’en. 191 mensen bij wie het virus afgelopen week werd geconstateerd, waren in de twee weken daarvoor in dat land geweest. Daarna volgt Portugal. Daar waren 134 mensen geweest die afgelopen week positief testten op corona.

De twee landen op het Iberisch Schiereiland springen eruit. Op de derde en vierde plaats staan Duitsland en België. In die landen waren respectievelijk 29 en 24 mensen geweest die terug in Nederland een positieve coronatest deden. Van 20 procent van de mensen bij wie het virus in keel of neus werd aangetroffen, is overigens niet bekend of ze in het buitenland waren geweest.

13.14 - Twitter: Willem Engel moest tweet over Eriksen verwijderen

Twitter heeft Willem Engel, voorman van Viruswaarheid, opgedragen om zijn tweet over de Deense voetballer Christian Eriksen te verwijderen. Dat heeft hij gedaan. Ook werd zijn account @willem_engel tijdelijk geschorst. Het is niet bekend hoelang die schorsing duurt, maar Engel heeft sindsdien nog geen nieuwe tweets geplaatst. Zijn oude tweets zijn wel zichtbaar.

Eriksen zakte zaterdag in elkaar tijdens de EK-wedstrijd van zijn land en werd op het veld gereanimeerd. Engel suggereerde dat dit te maken had met vaccinaties en riep op met de prikken te stoppen.

Twitter laat dinsdag in een verklaring weten dat het niet is toegestaan om onjuiste berichten over vaccinaties te plaatsen. Het gaat dan bijvoorbeeld om „ontkrachte beweringen over de nadelige gevolgen van vaccinaties” en om „onjuiste beweringen die de indruk wekken dat vaccins worden gebruikt om bewust schade te berokkenen.” Als Engel vaker in de fout gaat, zou dat ertoe kunnen leiden dat zijn account definitief wordt geblokkeerd.

De werkgever van Eriksen, de Italiaanse voetbalclub Internazionale, liet overigens weten dat de Deen niet is gevaccineerd tegen het coronavirus. Eriksen zelf meldde inmiddels op Instagram dat het naar omstandigheden goed met hem gaat.

12.32 - OM: 407 verdachten avondklokrellen aangehouden

De politie heeft tot nu toe 407 verdachten in verband met de avondklokrellen aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij of deelname aan de rellen. Daarvan waren er 91 minderjarig, maakte het Openbaar Ministerie dinsdag bekend in een update over coronagerelateerde misdrijfzaken.

In januari braken in diverse steden rellen uit in reactie op het invoeren van de avondklok. De rellen gingen gepaard met veel geweld, diefstal, plunderingen en vernielingen. In 281 zaken heeft de officier van justitie besloten om de zaak voor te leggen aan de strafrechter, al dan niet via het snelrecht. Daarvan zijn inmiddels 189 zaken behandeld.

In 121 gevallen heeft de rechter een gevangenisstraf of jeugddetentie opgelegd. In de overige zestig gevallen is een andere straf opgelegd, bijvoorbeeld een geldboete of taakstraf. In elf zaken volgde vrijspraak. Van alle strafbare feiten waar de relschoppers van worden verdacht gaat het vaak om openlijk geweld, opruiing (bijvoorbeeld via sociale media), verzet tegen de politie en diefstal (in vereniging).

10.37 - Marokko heropent bijna alle grenzen: run op tickets

Direct na de heropening van Marokko voor internationaal reisverkeer is een run op vliegtickets ontstaan, zegt het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN). De stichting krijgt signalen van een overbelaste boekingswebsite, hogere prijzen dan het afgesproken maximum en rijen bij gespecialiseerde reisbureaus in de grote Nederlandse steden.

De grenzen van het Noord-Afrikaanse land heropenden dinsdag voor internationale reizigers, met een maximaal 48 uur oude negatieve PCR-test als enige voorwaarde. Bij aankomst hoeven bezoekers uit Nederland niet in quarantaine.

De vraag naar tickets was gelijk groot. Ticketprijzen voor een gezin van vier liepen op tot 4000 euro. Op bevel van de Marokkaanse koning Mohammed VI verlaagde de nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) de prijzen naar 500 euro per gezin. „Nu is het voor veel mensen aantrekkelijk om te gaan”, zegt Habib El Kaddouri van het samenwerkingsverband. De site van de luchtvaartmaatschappij crashte maandag even na een vloedgolf van 120.000 reserveringen in 24 uur.

Bij terugkomst in Nederland geldt een quarantaineplicht voor reizigers vanuit Marokko, vanwege de code oranje die nog altijd voor het land geldt. Dat houdt reizigers niet tegen, merkt El Kaddouri. „Mensen zijn toe aan vakantie na zo’n lange periode.” Ook speelt het Offerfeest mee, dat vanaf 19 juli plaatsvindt. Enige onzekerheid wordt volgens El Kaddouri op de koop toegenomen. „De angst om daar te stranden is minder dan vorig jaar. Corona is op zijn retour.”

De vliegtickets naar Marokko zijn ook populair omdat reizen via Spanje nu niet mogelijk is. Officieel is dat vanwege gezondheidsredenen, maar de twee landen verkeren al wekenlang in een diplomatieke crisis. In 2019 reisden nog meer dan 3,2 miljoen mensen vanuit Spanje per veerboot naar Marokko.

09.05 - Wie in 1995 of 1996 is geboren, kan nu prikafspraak maken

Mensen die in 1995 en 1996 zijn geboren, kunnen vanaf dinsdag een afspraak maken voor vaccinatie tegen het coronavirus. Dat heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) laten weten. De jongsten in deze groep zijn nog 24, de oudsten hebben dit jaar hun 26e verjaardag gevierd. Zij krijgen, net als andere twintigers en dertigers, het coronavaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna.

De mensen krijgen binnenkort een uitnodigingsbrief, maar kunnen nu al een afspraak maken. Het kan zijn dat sommigen van hen al zijn gevaccineerd omdat ze in de zorg werken of omdat ze een medisch risico lopen en dus voorrang hebben gekregen. Zij kunnen de nieuwe uitnodiging weggooien.

Twee weken geleden konden mensen uit 1979 tot en met 1984 een afspraak maken. Vorige week volgden de mensen uit 1985 tot en met 1993 en sinds maandag kunnen mensen uit 1994 een vaccinatie plannen.

De GGD heeft ongeveer 140 vaccinatielocaties geopend waar mensen een prik kunnen krijgen. Het kabinet hoopt dat voor half juli elke volwassene die dat wil een eerste prik heeft gehad. De laatste lichting die daarbij aan de beurt komt, is geboren in 2003. Volgens het coronadashboard van de overheid zijn er tot nu toe ruim 12 miljoen prikken gezet. Daar zitten eerste en tweede prikken bij.

Eind juni moeten de eerste kwetsbare kinderen van 12 jaar en ouder worden uitgenodigd. Het kabinet besloot woensdag dat zij ook in aanmerking komen voor vaccinatie. Dit zijn bijvoorbeeld jongeren met immuunziektes, kanker, longproblemen, obesitas of het syndroom van Down. Als zij besmet raken, is de kans dat zij er ernstig ziek van worden groter dan bij hun leeftijdsgenoten. Bovendien moesten zij het afgelopen jaar meer dingen mijden om besmetting te voorkomen. Na vaccinatie kunnen zij weer een sociaal leven opbouwen. Sommige gezonde kinderen kunnen ook een prik krijgen, wanneer iemand bij hen in huis ernstig ziek is of grote medische risico’s loopt. Het gaat waarschijnlijk om 60.000 tot 100.000 jongeren en volgens de overheid zal dit geen grote gevolgen hebben voor de rest van de vaccinatiecampagne.

08.01 - ’Ministerie gaat met ’prikbussen’ de wijken in’

Het ministerie van Volksgezondheid komt over enkele weken met een landelijke dag waarop prikbussen de wijk ingaan om mensen te vaccineren tegen Covid-19. Het doel van de campagne is om de vaccinatiedoelstelling van het demissionaire kabinet van 85 procent te halen. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie tegen NU.nl.

Op dit moment heeft 84 procent van de Nederlandse bevolking van zestien jaar en ouder een prik gehad of wil deze gaan halen, blijkt uit gedragsonderzoek van het RIVM. De vaccinatiebereidheid is het grootst onder zestigplussers (98 procent) en het kleinst in de leeftijdsgroep 16 tot en met 24 jaar (71 procent). Naast een hoge vaccinatiegraad is vooral de spreiding van het aantal prikken belangrijk, aldus het ministerie. Daarom gaan de prikbussen vooral naar plekken waar de vaccinatiebereidheid volgens het RIVM laag is, zoals achterstandswijken en christelijke gemeenten.

06.45 - Weekcijfers RIVM: evenveel nieuwe coronagevallen als in september

De corona-uitbraak in Nederland is terug op het niveau van september, in de begindagen van de tweede golf. In de afgelopen week zijn minder dan 10.000 mensen positief getest op het coronavirus, het laagste weekcijfer in negen maanden tijd. Op de piek, eind december, waren er soms meer dan 10.000 nieuwe gevallen per dag.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag met het exacte aantal positieve tests in de afgelopen zeven dagen. Vorige week meldde het instituut dat het in de week ervoor meer dan 14.000 meldingen van nieuwe gevallen had gekregen.

Oranjefans tijdens een coronatest in de RAI voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tijdens het EK voetbal van Nederland tegen Oekraine. Ⓒ ANP/HH

In de zes dagen erna zijn 7936 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn gemiddeld 1323 per dag. Daarmee zou het weekcijfer tussen 9000 en 9500 kunnen uitkomen. Dat zou ongeveer 35 procent minder zijn dan vorige week. Op maandag meldde het RIVM minder dan duizend positieve tests, voor het eerst sinds september.

In de wekelijkse update becijfert het RIVM ook hoeveel coronapatiënten in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen. Vorige week ging het om 380 nieuwe ziekenhuisopnames, waarvan in 50 gevallen de patiënt op een intensive care kwam te liggen. Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel sterfgevallen door corona in de afgelopen week zijn geregistreerd. Vorige week waren dit er 63. Ook deze cijfers liggen lager dan de weken ervoor.

Het RIVM berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal. Afgelopen vrijdag stond het op 0,83. Dat betekent dat de uitbraak langzaam maar zeker dooft.

Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel mensen vorige week zijn gevaccineerd, maar het ministerie van Volksgezondheid bracht dat cijfer maandag al naar buiten. Volgens het ministerie hebben bijna 1,7 miljoen Nederlanders vorige week een prik gekregen. De week ervoor waren het er ruim 1,2 miljoen.

