LIVE | Weekcijfers RIVM: evenveel nieuwe coronagevallen als in september

08.01 - ’Ministerie gaat met 'prikbussen' de wijken in’

Het ministerie van Volksgezondheid komt over enkele weken met een landelijke dag waarop prikbussen de wijk ingaan om mensen te vaccineren tegen Covid-19. Het doel van de campagne is om de vaccinatiedoelstelling van het demissionaire kabinet van 85 procent te halen. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie tegen NU.nl.

Op dit moment heeft 84 procent van de Nederlandse bevolking van zestien jaar en ouder een prik gehad of wil deze gaan halen, blijkt uit gedragsonderzoek van het RIVM. De vaccinatiebereidheid is het grootst onder zestigplussers (98 procent) en het kleinst in de leeftijdsgroep 16 tot en met 24 jaar (71 procent). Naast een hoge vaccinatiegraad is vooral de spreiding van het aantal prikken belangrijk, aldus het ministerie. Daarom gaan de prikbussen vooral naar plekken waar de vaccinatiebereidheid volgens het RIVM laag is, zoals achterstandswijken en christelijke gemeenten.

06.45 - Weekcijfers RIVM: evenveel nieuwe coronagevallen als in september

De corona-uitbraak in Nederland is terug op het niveau van september, in de begindagen van de tweede golf. In de afgelopen week zijn minder dan 10.000 mensen positief getest op het coronavirus, het laagste weekcijfer in negen maanden tijd. Op de piek, eind december, waren er soms meer dan 10.000 nieuwe gevallen per dag.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag met het exacte aantal positieve tests in de afgelopen zeven dagen. Vorige week meldde het instituut dat het in de week ervoor meer dan 14.000 meldingen van nieuwe gevallen had gekregen.

In de zes dagen erna zijn 7936 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn gemiddeld 1323 per dag. Daarmee zou het weekcijfer tussen 9000 en 9500 kunnen uitkomen. Dat zou ongeveer 35 procent minder zijn dan vorige week. Op maandag meldde het RIVM minder dan duizend positieve tests, voor het eerst sinds september.

In de wekelijkse update becijfert het RIVM ook hoeveel coronapatiënten in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen. Vorige week ging het om 380 nieuwe ziekenhuisopnames, waarvan in 50 gevallen de patiënt op een intensive care kwam te liggen. Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel sterfgevallen door corona in de afgelopen week zijn geregistreerd. Vorige week waren dit er 63. Ook deze cijfers liggen lager dan de weken ervoor.

Het RIVM berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal. Afgelopen vrijdag stond het op 0,83. Dat betekent dat de uitbraak langzaam maar zeker dooft.

Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel mensen vorige week zijn gevaccineerd, maar het ministerie van Volksgezondheid bracht dat cijfer maandag al naar buiten. Volgens het ministerie hebben bijna 1,7 miljoen Nederlanders vorige week een prik gekregen. De week ervoor waren het er ruim 1,2 miljoen.

06.15 - De nu geldende reisadviezen