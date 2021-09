Biden roept door branden getroffen Californië uit tot rampgebied

Buitenland

Tien doden na brand in coronaziekenhuis

Zeker tien mensen zijn woensdag om het leven gekomen bij een brand in een nieuw coronaziekenhuis in Noord-Macedonië. Het vuur ontstond rond 19.00 uur in een kliniek die vorig jaar gebouwd werd om voor coronapatiënten te zorgen in de stad Tetovo. Op beelden is een enorme uitslaande brand te zien.