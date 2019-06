Twee alternatieve nummers 088-6628240 (nood) en 088-9659630 (geen spoed)

De hulpdiensten in Amsterdam en omgeving hebben ook een apart telefoonnummer in het leven geroepen. In geval van nood kunnen mensen bellen naar 020-6212121. Dat is beschikbaar voor Amsterdam, Diemen, Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Op sociale media wordt vol onbegrip gereageerd op de storing.

Bekijk ook: Groot onbegrip om landelijke storing 112

Alles weten over de storing bij 112? Lees hieronder verder:

Bekijk ook: 112 grotendeels onbereikbaar door storing