Trein ramt auto op overweg Prinsenbeek

Het ongeval vond plaats op de Spoorstraat. In de passagierstrein zaten 120 mensen. Ook onder hen zijn geen gewonden, zegt een woordvoerder van ProRail. Zij worden geëvacueerd met een andere trein.

De trein raakte door het ongeval beschadigd. Gekeken wordt of de trein zelfstandig verder kan rijden. Door de aanrijding is ook schade aan het spoor ontstaan die moet worden hersteld, aldus ProRail. Daardoor is geen treinverkeer mogelijk tussen Breda en Lage Zwaluwe. Volgens de site van de NS rijden ook op de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam Centraal en Breda geen treinen door de aanrijding. Hoelang het duurt voordat de schade is hersteld en het treinverkeer kan worden hervat, is nog onduidelijk.