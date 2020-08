Politie: ’Pas op! Asfalt wordt 60 °C en dit is het resultaat’

De Dierenpolitie werd zaterdag geconfronteerd met flinke brandwonden bij een hond. „Dit is het resultaat van het lopen op warm asfalt. Laat uw hond met de huidige warmte alstublieft vroeg, of laat in de avond uit. Houd rekening met de extreme temperaturen!”, laat de politie Limburg weten op zowel Instagram als Facebook.

„Asfalt en zand warmen in de volle zon snel op en kunnen gloeiend heet worden.”

Volgens de politie kan asfalt bij een temperatuur van 25 graden in de volle zon opwarmen tot 50 graden Celsius. Bij tropische temperaturen, boven de 30 graden, kan dat zelfs oplopen tot 60 graden. Vandaag was het in Arcen 37 graden.

Geheugensteutje

Volgens de politie is hogere wiskunde echter onnodig. „Als de ondergrond te heet is om uw hand erop te leggen, dan is deze ook niet geschikt om uw hond erover te laten lopen.”