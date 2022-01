15 maanden cel geëist voor aanslag met shovel op persfotograaf

Het Openbaar Ministerie noemde de gevaarlijke aanval geen aanslag op de persvrijheid. „Daar leek het wel even op, maar de verdachte wist niet dat het om persmensen ging die verslag wilden doen van de brand. Hij dacht dat het gewone omstanders waren die andermans ellende wilden vastleggen.”

Verdachte Appie E. (34) was die maandagavond op de boerderij van zijn baas in Lunteren aan het werk toen twee persfotografen op de melding van een autobrand afkwamen. In de auto van zijn baas had brand gewoed, maar die was inmiddels geblust. De komst van de fotograaf wekte meteen de woede van de drie aanwezigen, ook al bleven ze op de openbare weg. Ze bedreigden de persmensen en dreigden ze „kapot te slaan” als ze niet weg gingen.

Slaan met stokken

De boer uit Lunteren deelde stokken aan de aanwezigen uit, waarmee ze op de auto van de fotograaf sloegen. E. liep vervolgens terug naar de boerderij en stapte daar in een shovel, met welke machine hij de auto van het slachtoffer optilde en op de kop in een sloot gooide. De fotograaf en zijn vriendin zaten op dat moment nog in de auto en raakten bekneld. Volgens de rechter bleek uit beelden van de dashcam van de fotograaf dat sprake was van ’blinde paniek’ bij de inzittenden. De brandweer moest het duo uit de auto halen.

E. betuigde maandagmiddag spijt in de rechtbank van Zutphen. „Ik realiseer me nu dat dit heel anders af had kunnen lopen”, zei hij. Uit een reconstructie bleek dat de klap met de auto zo hard was, dat de slachtoffers dat met de dood hadden kunnen bekopen. De verdachte heeft inmiddels beide slachtoffers schadeloos gesteld.

De 55-jarige eigenaar van de boerderij in Lunteren en een 21-jarige hovenier uit Barneveld worden later vervolgd voor hun aandeel in de bedreiging en vernieling van de auto van de fotograaf.