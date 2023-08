Vrouwen die aangifte deden tegen Römer ’boos en teleurgesteld’ over hoger beroep

DEN HAAG - De drie vrouwen die aangifte deden tegen Thijs Römer in de onlinezedenzaak zeggen „boos” en „teleurgesteld” te zijn dat de acteur heeft besloten in hoger beroep te gaan. Dat heeft hun advocaat Maartje Schaap gemeld na berichtgeving van RTL Boulevard. Römer meldde dinsdag dat hij in hoger beroep gaat tegen zijn celstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Hij „herkent zich te weinig in het vonnis.”

De rechtbank achtte bewezen dat de acteur schuldig is aan strafbaar grensoverschrijdend seksueel gedrag. Hij verleidde de meisjes online tot het plegen van ontuchtige handelingen bij zichzelf en het sturen van naaktfoto’s. Dat is gebeurd tussen november 2015 en november 2017 toen de meisjes 14, 15 en 16 jaar waren. Volgens advocaat Schaap kunnen de drie vrouwen de zaak niet afsluiten door het hoger beroep. „Nu moeten ze een tijd wachten. Eén van hen zei: Ik snap gewoon niet dat hij niet beseft dat hij fout zit. Waarom gaat hij niet aan zichzelf werken? Nu gaat het verhaal zich opnieuw weer afspelen.” Volgens de raadsvrouw zijn haar cliënten „boos dat Römer zijn straf niet accepteert.” Niet alleen Römer, maar ook het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep. Het OM wil dat het gerechtshof zich uitspreekt over een feit waarvoor Römer werd vrijgesproken, namelijk het onverhoeds toesturen van een naaktfoto. Lunch Update Dagelijks tijdens de lunch een update van het belangrijkste nieuws. Inschrijven Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Lees hier ons privacybeleid.