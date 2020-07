Oud-bewindsman Louw de Graaf van het CDA overleden

„De loopbaan van Louw de Graaf stond volledig in het teken van sociale zaken”, aldus het CDA. „De Graaf stond bekend als een deskundig politicus met een groot verantwoordelijkheidsgevoel die altijd positief in het leven stond.”

„Het was niet altijd even gemakkelijk”, erkende De Graaf later over zijn tijd op Sociale Zaken. Hij moest vooral bezuinigen doorvoeren op het sociale stelsel. Dat leverde hem veel kritiek op van vakbonden.

De in Friesland geboren De Graaf begon zijn loopbaan juist in de vakbond CNV. Daar klom hij op tot vicevoorzitter tot hij eind 1977 overstapte naar de politiek en staatssecretaris van Sociale Zaken werd in het kabinet-Van Agt I. Hij vervulde later diezelfde post in de kabinetten-Lubbers I en II.

Twee keer was hij de hoogste baas op het ministerie van Sociale Zaken. Dat was van eind mei 1982 tot begin november van dat jaar in het overgangskabinet-Van Agt III. Dat kabinet moest vooral nieuwe verkiezingen regelen en lopende zaken afhandelen.

De tweede keer dat hij tot het ministersambt werd geroepen was in 1987. Hij verving toen zijn minister, Jan de Koning. Die verhuisde voor drie maanden naar Binnenlandse Zaken om Kees van Dijk te vervangen die een hartoperatie had ondergaan.

Na de politiek was de in 1930 geboren De Graaf nog voorzitter van de Ziekenfondsraad en het College voor Zorgverzekeringen.