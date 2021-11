Woede en afschuw in Kamer over geweld in Rotterdam

DEN HAAG - In de Tweede Kamer is met woede en afschuw gereageerd op de rellen in Rotterdam, waar de politie vrijdagavond schoten loste bij een protest tegen de coronamaatregelen. „Criminele relschoppers” hebben de demonstratie gekaapt, twittert PvdA-parlementariër Barbara Kathmann. „Dit moeten we niet langer pikken.”