Politie: baby in de Lek geboren na voldragen zwangerschap

Het is nog niet duidelijk waar de zak met de baby in het water is terechtgekomen. De politie houdt er rekening mee dat dat ook op een andere plek aan de Lek in Lekkerkerk kan zijn dan de vindplek. Er wordt geprobeerd te achterhalen wie het meisje is, wat er met haar gebeurd is en hoe ze is overleden. Ook heeft de politie zorgen over de moeder van het kind en of ze wel medische zorg heeft.

Dinsdagavond doet de politie een getuigenoproep in Opsporing Verzocht. Ook het regionale opsporingsprogramma Team West besteedt aandacht aan de zaak.