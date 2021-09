Politie krijgt drie tips over overval huis PSV’er Zahavi

Zahavi’s vrouw en vier jonge kinderen werden overvallen in hun huis aan de Arenborg in Buitenveldert. Ⓒ ANP / Instagram

AMSTERDAM - Na een item dinsdagavond in Opsporing Verzocht heeft de politie Amsterdam drie tips binnengekregen over de overval op het huis van PSV’er Eran Zahavi. In het programma waren compositietekeningen te zien van de twee verdachten. Ook is op bewakingsbeelden te zien hoe de twee op de fiets naar het huis in Amsterdam rijden en naderhand ook op de fiets vluchten.