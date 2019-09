’Dader vluchtte langs mij naar buiten’

De sporen van de dodelijke steekpartij worden veiliggesteld. Reizigers mogen niet langs de plaats delict. Ⓒ Media TV

Rotterdam - Voor de ogen van tientallen reizigers is een man op het perron van metrostation Capelsebrug op brutale wijze doodgestoken. De politie is een klopjacht gestart naar de nog voortvluchtige dader die om iets voor tien uur maandagochtend toesloeg. Het is nog een raadsel waar de man is.