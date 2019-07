Forum zet Henk Otten uit de partij om ’poging tot fraude’

Volgens de partij is er een hoop mis met de jaarrekening van 2018. Er is beslag gelegd op de bankrekening van een toeleverancier die ’een valse factuur had ingediend’, aldus de partij. Otten wordt beticht van ’samenspanning’ met die leverancier.

Een externe accountant heeft geconcludeerd dat er ’geen deugdelijke administratie’ is gevoerd. Zo wordt gesproken van ’aanzienlijke contante betalingen van leden en andere supporters van FVD die tijdens bijeenkomsten in het land boeken en FVD-promotieartikelen kochten’. Ook zou Otten een ’ongeoorloofde betaling aan een relatie’ hebben gedaan.

Hiddema: treurig

FvD-Kamerlid Theo Hiddema reageert en zegt ’overvallen’ te zijn door het nieuws. Hij noemt het ’treurig’, treurig dat dit nodig is, benadrukt Hiddema.

Henk Otten spreekt in een reactie van een politieke afrekening. „Volgens de beproefde methode-Baudet wordt mij deze keer „fraude” in de schoenen geschoven. Dit is smaad!”, aldus Otten. De senator blijft gewoon in de Eerste Kamer, zo laat hij weten.

Partijleider Thierry Baudet raakte na een interview van Otten in het NRC gebrouilleerd met de huidige senator. Dat was niet zozeer een machtsstrijd, maar meer een conflict over de koers, vertelde Otten in mei tegen De Telegraaf. „Ik sta voor een meer gematigde koers, Baudet is extremer. Dat probleem was er en dat zal ook wel blijven”, voorspelde hij toen.