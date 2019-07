Ⓒ ANP

Gilze-Rijen - Voor het eerst is in Nederland een temperatuur boven de 40 graden gemeten. Op Gilze-Rijen steeg het kwik om 14.54 uur naar 40,7 graden, laat het KNMI weten. Kort ervoor had het Brabantse weerstation al het Nederlandse hitterecord gebroken. Om 14.40 uur werd een temperatuur van 39,4 graden gemeten.