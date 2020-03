Brabant tuigt drie corona-hotspots op: ’We zijn geschrokken’

„We zijn geschrokken van de voorspellingen”, zegt Berden, doelend op de patiëntenstroom die met rekenmodellen te voorspellen zijn. Hij wil geen cijfers noemen. „Er zijn nog wat onzekere factoren, daarom wil ik voorzichtig zijn. Maar duidelijk is: we moeten iets doen. Anders is de capaciteit die we nu hebben onvoldoende.”

Er komen daarom drie ’cohortafdelingen’ waar patiënten in isolatie kunnen worden behandeld. Onder meer het Liduina in Boxtel wordt daarvoor gebruikt, een voormalig gebouw van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het gaat om ’grote afdelingen met een flinke capaciteit’.

In Brabant is de situatie ernstig. Er zijn verhoudingsgewijs veel meer patiënten dan in de rest van Nederland. Niet-spoedeisende operaties zijn uitgesteld. En de tekorten van beschermingsmiddelen zijn nijpend. „Dat is een waanzinnig probleem. We hebben een voorraad van twee, misschien drie dagen. Als dit zo doorgaat leidt dat tot een onacceptabele situatie”, luidt Berden de noodklok.

Verplaatsingen naar de rest van het land

Ondertussen worden coronapatiënten vanuit Brabantse ziekenhuizen naar andere hospitalen gebracht, om de druk te verlichten. Volgens Berden zijn alleen donderdag al 40 personen verhuisd naar ziekenhuizen buiten de provincie. “Naar Zwolle bijvoorbeeld, waar veel minder coronabesmettingen zijn.” Het gaat zowel om reguliere als om intensive care-afdelingen.

Overigens moeten artsen goed nadenken hoeveel ’zin een opname heeft’ aldus Berden. „Stel, er is iemand van 85 jaar oud die ziek is en vanwege het coronavirus aan de beademing moet. Je moet goed kijken of deze patiënt een goede kans maakt om goede kans maakt weer naar huis te gaan. Ik weet dat huisartsen in hun werk regelmatig zo’n afweging maken. Het is goed om daar naar te kijken, want je doet de mensen er zelf mee tekort. Tegelijkertijd leg je zo een enorme claim op de intensive carezorg.”

Thuiswerkers Pim Sedee en Kamran Ullah brengen het belangrijkste coronanieuws van de dag in een podcast. De cijfers en de feiten. Luister hier of hieronder.