’Radioluisteraar krijgt misschien meer te kiezen’

Radio-dj Eva Koreman ’heel blij’ met VPRO: ’We zijn in gesprek’

Eva Koreman is „heel blij met de VPRO” en de omroep ook met haar. De radio-dj is momenteel in gesprek met de omroep over haar toekomst op de radio. De naam van Koreman stond niet in de nieuwe programmering van NPO 3FM, die woensdag bekend werd gemaakt.