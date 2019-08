Fransen beginnen misbruikonderzoek Epstein

De reden dat Frankrijk een onderzoek begint is dat de aanklagers informatie van Amerikaanse autoriteiten hebben ontvangen die mogelijk meer licht laten schijnen over de omvang van het misbruik. „Het onderzoek zal zich richten op mogelijke misdrijven tegen Franse slachtoffers op zowel Frans als internationaal grondgebied, en op verdachten die Franse burgers zijn”, aldus de aanklager.

Epstein werd op 6 juli aangehouden toen hij in New York uit zijn privévliegtuig stapte van een vlucht uit Parijs. In de Franse hoofdstad had hij een appartement.

De steenrijke Amerikaanse zakenman (66) met een geschat vermogen van meer dan een half miljard dollar, overleed op 10 augustus in zijn gevangeniscel in New York. Onderzoek wees uit dat hij zelfmoord heeft gepleegd.

