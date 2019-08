Hiddema gaf óók belastingbetaler geld terug

De tweede storting van eveneens 14.000 euro onthulde de advocaat en politicus vannacht in een interview op Radio 1. Hiddema gaf bij zijn aantreden als lid van de Tweede Kamer de Limburgse hoofdstad Maastricht op als verblijfsplaats, terwijl hij in Amsterdam woont. Als vergoeding voor eventuele hotelkosten kreeg hij daarom iedere maand 700 euro te veel van de Tweede Kamer.

„Niemand vertelde mij iets over die regeling”, zei Hiddema in het radioprogramma Onze man in Deventer. Nadat hij door publicaties in de media geattendeerd werd op misstanden bij een ander Kamerlid werd de politicus wakker geschud.

Dubbel

Een eerste poging om het bedrag van in totaal 14.000 euro terug te storten aan de Tweede Kamer lukte naar eigen zeggen niet. Formeel heeft Hiddema namelijk niets fout gedaan. In de Volkskrant onthulde hij vervolgens het geld om die reden te schenken aan de Poezenboot in Amsterdam.

„Die dag belde de assistent van Kamervoorzitter Arib met de boodschap: als u het zo graag terug wilt storten kan het wel”, aldus Hiddema. „Dag één heb ik het bedrag bij de Poezenboot gestort en twee dagen later aan de Tweede Kamer. Ik heb dus dubbel betaald.”

Volgens de markante politicus is de Poezenboot nog altijd heel erg blij met de royale gift en zijn er onder andere keukenkastjes opgeknapt.