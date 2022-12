Oekraïense soldaat (19) onthult details over strijd in Bachmoet: ’We konden de Russen horen lachen’

De jonge soldaat vertelt dat hij en zijn medesoldaten arriveerden in een dorpje vlak buiten Bachmoet, zonder slaapzakken of extra eten. Ondertussen was het ijskoud buiten en sneeuwde het.

In plaats van de vijftien Russen die de eenheid van Nazar hadden verwacht, stonden ze lijnrecht tegenover ruim vijftig Russen die zich hadden ingegraven. Er ontstond een gevecht dat meerdere dagen duurde. „Op sommige momenten waren we slechts honderd meter van elkaar verwijderd”, herinnert Nazar zich. „Wij stonden op een lage heuvel, zij op een andere. Soms konden we zelfs hun gelach horen”, aldus de Oekraïener tegen The Guardian.

Wat enigszins positief uitpakte voor de Oekraïense eenheid, was dat de desbetreffende Russen geen mogelijkheid hadden om nieuwe wapens op te halen. „Aangezien we zo dicht op elkaar stonden”, aldus Nazar.

De Russen gingen daarom over op een andere tactiek. In de nachten probeerden de Russische soldaten de ploeg van Nazar van hun heuvel te duwen. Maar zonder succes, de bewegingen van de Russen werden namelijk gesignaleerd op warmtebeelden waardoor de Oekraïners op tijd konden ingrijpen.

Koud

Tussen de gevechten door was het flink afzien voor de militairen, vertelt Nazar. Ze hadden geen slaapzakken dus ze sliepen op de bevroren grond. Zijn kleding en schoenen zijn naar eigen zeggen verschroeid, omdat hij zo dicht op de vlammen van een vuur lag om warm te blijven.

De strijd rond Bachmoet is nog altijd niet beslist. Al sinds augustus woeden er hevige gevechten en is de strijd ondertussen ontaard in een ware loopgravenoorlog. Het stadje, dat voor de oorlog 70.000 inwoners had en bekend stond om zijn wijngaarden en zoutgrotten, wordt nu „de gehaktmolen” genoemd.