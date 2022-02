’Luchtalarm’ te horen in wijk in Enschede, ongeruste burgers bellen politie: ’Zeer ongepast’

Verschillende omwonenden schrijven op Twitter hoe het alarm al de hele ochtend zou zijn afgegaan. Door de huidige oorlog in Oekraïne noemen inwoners deze situatie ’zeer ongepast’. „Het is vervelend voor omwonenden”, vertelt een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland. „We krijgen meldingen van mensen die zich afvragen waarom een alarm afgaat.”

Volgens Tubantia was het geluid afkomstig van het Bonhoeffer College aan de Wethouder Beversstraat. Naast her alarm werd ook een bericht omgeroepen in het Nederlands en Duits: „Attentie u dient het gebouw te verlaten”, was de mededeling.

Het alarm bleek uiteindelijk een test te zijn. Twee mannen waren in de school bezig met rookmelders. „We zijn gewoon bezig met een test”, zeggen ze tegen Tubantia. Ook de voorzitter van de directie van de school zou zich niet van de ophef bewust geweest zijn en ook de test was hem ontgaan: „Alle Bonhoeffer College locaties kunnen zelf bepalen wanneer zo’n test plaatsvindt.”