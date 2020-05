Ontploffing in huis Zwolle, politie vermoedt misdrijf

Niemand raakte gewond, wel moesten de bewoners van vier huizen hun huis uit en elders opgevangen worden. Bewoners van twee van de vier zijn inmiddels terug naar huis. De bewoners van het huis waar de ontploffing was kunnen niet terug.

De politie meldt dat rond de tijd van de explosie, 03.00 uur, een donkere auto is gezien in de straat. Ook zou iemand zijn weggerend. De politie roept mensen op die iets hebben gezien zich te melden. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden van die nacht.