Rutte en Schreinemacher brengen bliksembezoek aan president Zelenski in Kiev

Rutte en Schreinemacher legden eerst een krans bij de Muur van Herinnering in Kiev. Na het overleg met de president zullen ze ook spreken met premier Denys Shmyhal. Verder zullen ze nog naar een beschadigde energiefaciliteit gaan, naar een school en naar een ontmoetingspunt voor burgers.

Het is volgende week precies een jaar geleden dat de Russische troepen Oekraïne binnenvielen. Sindsdien lukt het de Oekraïners om met militaire en financiële hulp van het Westen de indringers te weerstaan en op veel plekken terug te dringen.

Rutte was al eerder in Oekraïne. In juli vorig jaar bezocht hij onder meer de zwaar getroffen plaatsen Borodjanka, Boetsja en Irpin, een voorstad van Kiev. Begin februari vorig jaar, vlak voor het uitbreken van de oorlog, was hij ook in Kiev om met Zelenski te praten over de oplopende spanningen met de Russen.