Weg in Noord-Holland enige tijd dicht na grote brand

De brandweer was met meerdere voertuigen aanwezig. Het ging om meerdere schuren die in brand stonden. Een schuur is uitgebrand. Het vuur sloeg over naar een tweede schuur. Bewoners en direct omwonenden zijn enige tijd elders ondergebracht.

