Opnieuw rellen in Frankrijk, meer dan 100 arrestaties

Hoewel het volgens Le Parisien zaterdag iets rustiger is dan voorgaande dagen, spreekt de Franse binnenlandminister Gerald Darmanin van een erg turbulente situatie. De Franse nieuwssite meldt onrust in Marseille. In Parijs zijn ook duizenden agenten op de been en er zijn diverse winkels gebarricadeerd.

Net als vrijdagavond zullen er zaterdagavond 45.000 agenten worden ingezet om de onrust in het land in te dammen.

De dood van de 17-jarige Nahel in Nanterre, een voorstad van Parijs, heeft tot grote woede en rellen geleid in het hele land. De mensen zijn kwaad over het politieoptreden dat te agressief en racistisch zou zijn.