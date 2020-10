Afsluitdijk richting Friesland dicht na ongeval

Ⓒ Rijkswaterstaat

DEN HAAG - De Afsluitdijk is dinsdagochtend richting Friesland afgesloten na een ongeval met een vrachtwagen. Het voertuig is volgens Rijkswaterstaat tegen de vangrail aangereden. De verwachting is dat de Afsluitdijk nog wel enige tijd dicht blijft vanwege bergingswerkzaamheden en reparatie van de vangrail.