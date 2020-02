Polder in de Biesbosch onder water gezet

De polder is precies ingericht voor zo’n situatie en bewoners zijn er al jaren op voorbereid. Sommige mensen hebben hun oude huizen moeten verruilen voor nieuwe woningen op nieuwe terpen. Doorgaande wegen in de polder liggen zo hoog, dat ze begaanbaar blijven, dus bewoners kunnen gewoon naar huis en naar hun werk. Het water stroomt naar het land tussen de wegen.

Ruimte voor de Rivier

Ruimte voor de Rivier, heet het programma van de overheid, en dit is de eerste keer dat de Noordwaard hiervoor wordt ingezet. Na de overstromingen van 1993 en 1995 besloot de overheid zulke dunbevolkte gebieden te gebruiken als waterberging om steden te sparen. De Noordwaard is een van de grootste projecten uit dat programma. Het gebied is 4450 hectare groot, omgerekend 44,5 vierkante kilometer.

Als de Merwede 2 meter boven NAP komt, gaat het water over de dijk, de polder in. Twee jaar geleden gebeurde dat net niet, het water kwam tot de rand van de dijk.

Bij een hoogte van 2,50 meter krijgen de bewoners van Noordwaard het advies om het gebied te verlaten. De gemeente zal ze echter „nooit dwingen om te evacueren”, aldus een woordvoerster. Het peil blijft nu waarschijnlijk net onder dat niveau. Eerst werd rekening gehouden met een niveau van 2,51 meter, maar dat is nu verlaagd naar 2,40 meter.

Het hoogwater bij de Merwede duurt nog een paar dagen. Volgens de gemeente Altena zakt het peil van de Merwede vermoedelijk donderdag onder de 2 meter. Dan hoeft er geen water meer door de Noordwaard te stromen. Het water dat er dan al is, moet langs de natuurlijke weg naar buiten, richting Haringvliet en de Noordzee. Dat kan weken duren.