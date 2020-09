Spectaculaire vondst uitgestorven grottenbeer is ’pareltje’ voor de wetenschap

De wetenschap kan veel wijzer worden van de vondst van een vrijwel compleet grottenbeer-karkas. „Tot nu toe zijn er alleen maar skeletten van het dier gevonden. Daar mis je heel veel aan. Bijvoorbeeld vlees en vacht, waaraan je kunt zien hoe dik zo’n speklaag was om de kou te trotseren.” Ⓒ Heinz Beilharz

Siberië - In het Russische Siberië is een vrijwel intact karkas gevonden van de al zo’n ruim 20.000 jaar uitgestorven grottenbeer. Een ’spectaculaire vondst’ die erg belangrijk is voor de wetenschap, aldus Natasja den Ouden, paleontoloog en senior collectiebeheerder voor onder andere de ijstijd-collectie bij Naturalis.